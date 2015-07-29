Порошенко - Западу: мы отказались от 1240 ядерных боеголовок, так дайте нам хотя бы 1240 комплексов Javelin

Об этом Порошенко сказал в интервью изданию The Wall Street Journal.

"Мы нуждаемся только 1 тыс. 240 ракетных комплексов Javelin, и это вполне справедливо", - отметил Порошенко, отвечая на вопрос об оружии, которое необходимо украинской армии, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России и подконтрольных ей террористов.

Читайте такжеПолторак призвал Запад предоставить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin - ПА НАТО

Порошенко напомнил, что в 1994 году, согласно Будапештскому меморандуму, Украина отказалась от 1 тыс. 240 ядерных боеголовок, и именно поэтому эта цифра имеет особое значение.

"Украина добровольно отказалась от своего ядерного арсенала, и в обмен на это Соединенные Штаты Америки и Великобритания... пообещали гарантировать нам суверенитет и территориальную целостность", - сказал глава Украинского государства.

В то же время Порошенко подчеркнул, что "мы не требуем, чтобы британские, американские или французские солдаты прибыли сюда и воевали за нас. Мы это делаем собственными усилиями, заплатив самую большую цену - жизнь моих солдат. Мы нуждаемся в солидарности", - заявил Порошенко.

Президент выразил убеждение, что если не удастся остановить агрессора, это будет означать, что глобальной безопасности не существует.

Порошенко, обращая внимание на ежедневные обстрелы боевиками украинских бойцов и мирных жителей, отметил, что количество погибших на Донбассе гражданских и военных уже приближается к 9 тыс. человек.

"Никто не мог представить, что это может произойти в центре Европы в XXI веке", - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, ранее новоназначенный посол Украины в США Валерий Чалый заявлял, что Украина рассчитывает получить от Соединенных Штатов по меньшей мере тысячу противотанковых ракетных комплексов Javelin в случае широкомасштабного наступления России на Донбассе.