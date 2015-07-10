Заявления о возможном возвращении ядерного статуса Украины не ведут к положительным решениям - Чалый

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Моя позиция заключается в том, что на сегодня любые заявления, что Украина хочет вернуть себе ядерный статус, именно ядерное оружие, не ведут к положительным решениям", - подчеркнул Чалый.

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Также он отметил, что его могут критиковать, но в широкой дискуссии экспертной и дипломатической может объяснить, почему это так.

"Я не говорю о прошлом, что мы могли оставить, и почему мы не оставили, я говорю о сегодня. Сегодня Украина есть, это позитив, это ее имиджевое преимущество, что мы действительно отдали третье в мире по потенциалу ядерное оружие. Мы являемся активным участником механизма нераспространения, и наш голос, и наши требования именно на этой основе должны звучать мощнее", - заявил дипломат.

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Чалый считает, что Украина имеет моральное право рассчитывать на большее обеспечение национальной безопасности различными инструментами.