Никитюк, Сумская, Ротару и не только: сеть 'взорвалась' поздравлениями украинских звезд с Пасхой

Артисты делятся семейными кадрами и светлыми пожеланиями.

Звезды сцены, телевидения и другие публичные личности поздравляют украинцев с Пасхой 2026, делясь теплыми семейными моментами, публикуя уютные фото, видео с пожеланиями, наполненными светом и верой в лучшее.

Среди них – ведущие Леся Никитюк, Маричка Падалко, Катерина Осачая и Юрий Горбунов, актрисы Ольга Сумская, Наталка Денисенко, исполнители Солоха, Julik, Tayanna, Анна Тринчер, Злата Огневич, София и Аурика Ротару, Ирина Федишин, Мария Бурмака, волонтер Сергей Притула и многие другие.

Пасха 2026 – поздравления украинских звезд

Осадчая с Горбуновым показали, как отмечают Пасху с сыновьями.

Видео дня

"Христос воскрес! Вкусной паски и колбаски. Пусть святой праздник Пасхи принесет мир и согласие", - написала ведущая.

Анна Тринчер впервые за долгое время показалась с мамой.

"Христос Воскрес. С мамочкой", - подписала она совместное фото.

Актриса Наталка Денисенко встретила Пасху с сыном и новым возлюбленным, моделью и бизнесменом Юрием Савранским.

"Христос Воскрес! С Пасхой. Счастья и любви нам всем", - написала она.

Новость дополняется...