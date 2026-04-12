Притула умилил редким фото со всеми четырьмя детьми

Семья волонтера отмечает Пасху.

Известный украинский волонтер, в прошлом ведущий и шоумен Сергей Притула впервые за долгое время показал всех своих четырех детей.

Несколько семейных снимков Притула опубликовал в своем Instagram в светлый праздник Пасхи, 12 апреля 2026 года.

"Христос Воскрес!" - подписал он фото, поздравив украинцев с Пасхой.

Видео дня

На одном из снимков он запечатлен со своей супругой Екатериной и детьми.

Как известно, у Сергея Притулы четверо детей: сын Дмитрий от первого брака, а также трое детей от второго брака - дочери Соломия и Стефания и младший сын Марко, который родился в 2025 году.

Старшему сыну волонтера Дмитрию в августе исполнился 19 лет. Недавно Притула высказался о его мобилизации:

"Я разговариваю с ним об этом. У него есть интерес к современным технологиям... Он учится на первом курсе КПИ. Захочет ли он дальше сочетать это с выбором в милитарном направлении? У него есть подобное желание. Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. Но, короче говоря, в нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор. В конце концов, это его собственное решение".

