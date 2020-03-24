На Львовщине заработал режим чрезвычайной ситуации: коронавирус обнаружили у двух человек (видео)

Введение данного режима, объясняют в обладминистрации, позволит усилить при необходимости карантинные ограничения.

Во Львовской области сегодня в полночь заработал режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Таким образом, Львовщина стала 10-й областью, где введен чрезвычайный режим.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Основанием для введения режима чрезвычайной ситуации стало выявление коронавируса у двух людей. COVID-19 заболели 59-летний львовянин, вернувшийся из Германии, и 51-летняя жительница Львова, которая недавно находилась в Австрии.

Никаких существенных изменений в жизни региона, по сравнению с предыдущим днем, не чувствуется. В обладминистрации объясняют – это скорее мера, которая при необходимости позволит усилить карантинные ограничения.

Пока что рекомендовали людям пожилого возраста без надобности не выходить на улицу. И совсем свежий совет – детям в возрасте до 14 лет не появляться в городе без родителей.

Сейчас во Львове полупусто, много людей таки прислушались к рекомендациям чиновников и медиков. В городе работают лишь продуктовые магазины, аптеки, банки и автозаправки – там введено правило социальной дистанции, то есть клиентов просят не приближаться друг к другу на расстоянии 3-х метров.

Общественный транспорт пока курсирует, но на маршрутах меньше машин. Также со вчерашнего дня отменили льготный проезд. Накануне из Китая во Львов доставили гуманитарный груз: респираторы, костюмы защиты и около тысячи тест-систем.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства здравоохранения, количество случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине выросло до 97.