На Тернопольщине после выявления у местного священника коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации

Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении.

На Тернопольщине введен режим чрезвычайной ситуации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, такое решение было принято 20 марта поздно вечером после информации о том, что на Тернопольщине у жителя Залещиков зафиксирован первый случай коронавирусной инфекции.

«В связи с лабораторно подтвержденным случаем заболевания COVID-19 в Залещицком районе областной комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС классифицирована медико-биологическая чрезвычайная ситуация, а с 00:00 ч 21.03.2020 на территории Тернопольской области будет введен режим чрезвычайной ситуации», – говорится в решении.

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57-летний мужчина, у которого подтвердили вирус, сейчас находится в изоляции, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Устанавливаются контактные лица. Им будет рекомендована самоизоляция.

Предварительно известно, что мужчина – священнослужитель. По данным пресс-службы ОГА, у мужчины большая семья.

Члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской облгосадминистрации проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. При этом рекомендовали такое же решение принять городскому штабу.

Для жителей Залещицкого района и в соседних районах усилят ограничения в передвижении. На выездах из районного центра будут установлены полицейские посты. Правоохранители будут проводить скрининг.