Дело Шеремета: суд отложил рассмотрение ходатайства адвокатов Антоненко до завтра

Ходатайство об отводе судьи Печерского райсуда Киева Виталия Писанца, поданное адвокатами подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, будет рассмотрено завтра.

Печерский районный суд Киева завтра продолжит рассмотрение ходатайства о продлении срока меры пресечения подозреваемому в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко.

Как передает корреспондент УНИАН, завтра заседание суда начнется в 9.00.

Заседание начнется с рассмотрения ходатайства адвокатов Антоненко об отводе судьи Виталия Писанца. Ходатайство будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева Елена Бусик.

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Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги-добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Подозрения вручили Антоненко, которого следствие считает организатором убийства, Кузьменко, которая, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под авто журналиста, и Дугарь, которая накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления. Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Сегодня, 4 февраля, Печерский районный суд Киева продлил до 3 апреля срок содержания под стражей Кузьменко. Также продлен срок досудебного следствия по делу Шеремета еще на 4 месяца.