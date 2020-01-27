"Решают вопросы": оккупанты заявили, что воды в Крыму хватит до июня

Водохранилища естественного стока наполнены на 37%, заявили в так называемом Госкомводхозе.

В оккупированном Крыму запасов воды в водохранилищах хватит до июня текущего года.

Об этом сообщил глава так называемого Госкомводхоза полуострова Игорь Вайль, передает "Крым.Реалии".

По его словам, наполнение водохранилищ напрямую зависит от водности рек, погодных условий и осадков.

"Водохранилища естественного стока наполнены на 37%. Данных полезных запасов воды, без учета притоков, достаточно для водоснабжения до июня текущего года", - сказал представитель оккупационной власти.

По его словам, так называемые власти "продолжают решать вопросы обеспечения гарантированного водоснабжения" населения Керчи, Феодосия, Судака и населенных пунктов Ленинского района через организацию работ по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ естественного стока по реке Биюк-Карасу протяженностью 79 км в Северо-Крымский канал, а также из Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского подземных водозаборов, с дальнейшей перекачкой ее в наливные водохранилища Восточного Крыма.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет возобновлять поставки воды во временно оккупированный Крым.

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.