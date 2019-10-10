Украина не будет возобновлять поставки воды в оккупированный Крым – президент

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Украина не будет возобновлять поставки воды во временно оккупированный Крым.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-марафоне, отвечая на вопрос журналистки.

Он отметил, что президент России Владимир Путин или органы власти РФ не обращались с просьбой об обеспечении полуострова водой через Северо-Крымский канал.

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"Нет. Переговоры кто-то должен начинать. Тему та сторона не поднимала. Мы в этом вопросе защищаем Украину. Что мы готовы - мы делаем: на Херсонщине нормальный комфортный КПВВ. Будем развивать инфраструктуру на Херсонщине, особенно возле временной границы с Крымом. Вопрос воды не обсуждался ", - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистки, «пойдет ли вода по Северо-Крымскому каналу в Крым?», Зеленский ответил: "Нет".

Справка УНИАН. Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. При этом экологи обращают внимание, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.