Помпео: Крым должен вернуться Украине

Госсекретарь США заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты взаимодействуют с новым правительством Украины.

Крым должен вернуться Украине.

Об этом заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео, передает пресс-служба Государственного департамента США.

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Также госсекретарь заявил, что в настоящее время Соединенные Штаты взаимодействуют с новым правительством Украины.

"Они только что закончили свои парламентские выборы на прошлой неделе. Новый президент - я надеюсь, найдет более творческий набор идей о том, как решить проблему. Конфликт в Украине действительно настоящий. Они все еще сражаются не каждый день, но много. Это очень реально", - заявил Помпео.

Как сообщал УНИАН, постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, что позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в оккупированный Крым является правильной и верной.

Он также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента относительно оккупированного Крыма существует и по поводу снабжения электроэнергией с материковой Украины.