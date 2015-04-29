СБУ задержала провокаторов, которые призывали к созданию "киевской народной республики"

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Группа создала интернет-сообщество с таким названием, которая пропагандировала преступную деятельность боевиков на оккупированных территориях, распространяет антиукраинские материалы и пыталась склонить молодых людей к поддержке сепаратизма, отмечают в СБУ.

"Организаторы разработали и распространяли символику фейковой «республики», демонстративно подобную той, которую используют боевики «ДНР» и «ЛНР»", - отметили в СБУ.

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Также сообщается, что 28 апреля этого года в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя в или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, сотрудники СБУ провели обыски в квартирах организаторов группы − жители Киева 25-ти и 19-ти лет и задержала их. Во время обыска была изъята компьютерная техника с антиукраинскими агитационными материалами.

"Выводы экспертов подтвердили, что в сообщениях Интернет-сообщества содержатся антиукраинские призывы, направленные на свержение существующего конституционного строя", - сказано в сообщении СБУ.

Злоумышленникам объявлено о подозрении, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее УНИАН сообщал, что в Днепропетровске задержаны боевика "КГБ ЛНР", который планировал теракты в городе.