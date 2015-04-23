В Днепропетровске задержан боевик "КГБ ЛНР", который планировал теракты в городе (фото, видео)

В Днепропетровске правоохранители задержали боевика «КГБ ЛНР», который собирал в городе разведывательную информацию для подготовки терактов и диверсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

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«Установлено, что в мае прошлого года житель Днепропетровска, 1979 г.р., по собственной инициативе выехал в Луганскую область, где вступил в незаконное вооруженное формирование террористов и был одним из личных охранников казачьего атамана Петрова (кличка Батя). Потом его причислили к группировке «КГБ ЛНР». Задачей боевиков этого подразделения были разведывательно-подрывные вылазки», - сообщили в пресс-центре.

В феврале боевика заслали в Днепропетровск для сбора и передачи информации о дислокации и передвижении подразделений ВСУ, расположении блокпостов. Злоумышленник также собирал сведения об инженерных сооружениях линий обороны, охране мостов и путепроводов, других стратегических объектов.

У задержанного изъято пять боевых гранат, средства мобильной связи с контактами боевиков.

Начато уголовное производство, проводятся следственные действия.