Российский "гумконвой" едет на Донбасс с подарками для ветеранов - крупами и консервами

Об этом рассказал заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС Олег Воронов, сообщает ТАСС.

"Она вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области в 04:00 и следует в сторону государственной границы (России)", - сказал он.

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Отмечается, что более 120 машин везут свыше 1,4 тыс тонн гуманитарной помощи - предметов первой необходимости, продовольствия, медикаментов, одежды.

Согласно сообщению, среди грузов - подарки для ветеранов Великой Отечественной войны в преддверии 70-летия Великой Победы.

"В подарочные наборы вошли продукты питания, в том числе крупы и макароны, сахар и соль, тушенка и рыбные консервы, сгущенка, конфеты и печенье, чай и кофе, а также средства гигиены", - говорится в сообщении.

Кроме этого, по данным представителя МЧС России, для пожарно-спасательных подразделений Донецка и Луганска в канун Дня пожарной охраны России будет доставлено пожарно-техническое имущество, собранное МЧС России совместно общественными организациями.

"Перед отправкой колонны в Донском спасательном центре МЧС России был проведен плановый технический осмотр техники, ее заправка и замена необходимых расходных материалов. С водителями-спасателями проведены дополнительные занятия по технике безопасности и вождению в экстремальных условиях", - заверил Воронов.

На всем протяжении пути колонну будут сопровождать медики и технический персонал, чтобы своевременно в случае необходимости оказывать помощь водителям.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые "гуманитарные конвои" - колонны грузовиков, содержимое которых никому неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности осматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все российские "гумконвои" являются лишь поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.



