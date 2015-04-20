Россия к 9 мая отправила в "ЛНР" "братскую помощь": 80 крестов и надгробий для боевиков

Об этом говорится в сюжете телеканала сепаратистов.

Отмечается, что доставку специфической помощи в Луганск организовали "Союз офицеров России" и благотворительный фонд "Рубеж".

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Согласно сюжету, это лишь первая партия помощи, в ходе которой в Луганск прислали 80 памятников.

"В это тяжелое для республики время Россия своих не бросает. Даже если их нет среди живых" - говорится в сюжете.

Передачу надгробий в Луганск приурочили к 9 мая.