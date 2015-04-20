Профсоюз горняков подтверждает убийство директора "Шахтерскантрацита", в милиции ничего не знают

Об этом УНИАН сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«18 апреля вечером он вместе с женой ехал из Донецка в Шахтерск и в районе Водобуда машину расстреляли неизвестные вооруженные люди. На территории, где не работают госорганы и орудуют бандиты, жить очень трудно, все беззащитны»,- сказал он.

Читайте такжеСМИ: Боевики расстреляли директора шахты "Шахтерскантрацит" и его женуВ отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины не подтверждают и не опровергают эту информацию. «Мы о ней слышали, проверили все обращения, начиная с 18 апреля, ни одного обращения по этому поводу от кого не поступало, возможно потому, что это произошло на оккупированной территории»,- добавили в МВД.

Ранее о смерти Ковалева сообщил ряд СМИ со ссылкой на источник в штабе АТО.