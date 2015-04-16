На украинско-польской границе задержали африканских студентов, представившихся беженцами из Донбасса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мостиского пограничного отряда, 15 апреля пограничный наряд отдела «Смильница», который охраняет часть горного участка украинско-польской границы, задержал трех неизвестных африканской внешности, которые в обход пункта пропуска пешком направлялись в Польшу.

Как выяснилось, задержанные - 26-27-летние студенты вузов Тернополя и Ивано-Франковска, которые после отчисления, незаконным путем намеревались добраться в Евросоюз, в частности в Германии. Однако сначала они рассказывали пограничникам вымышленные истории о том, что уже долгое время проживают на Донетчине, из-за боевых действий потеряли все документы и таким образом спасаются от войны.

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Согласно решению суда, все три африканца привлечен к административной ответственности за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины и на них наложен штраф в сумме 3400 грн каждому. В дальнейшем их ждет принудительное выдворение в страны происхождения.