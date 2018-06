ОБСЕ: В Широкино нет электричества и отопления, мирные жители вынуждены пить дождевую воду (фото)

Наблюдатели ОБСЕ вернулись в Широкино для того, чтобы продолжить оценку гуманитарной ситуации в области.

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Twitter.

Читайте такжеВ Широкино на улицах можно встретить лишь вооруженных боевиков "ДНР" - ОБСЕ

"Людям не хватает электричества, воды, отопления, но у них есть немного еды и они пьют дождевую воду. Они молятся за мир", - говорится в сообщении миссии.

Наблюдатели отмечают, что благодаря этому визиту им удалось более детально оценить ситуацию в населенном пункте.

"Наблюдатели беседовали с гражданскими лицами, в основном - с пожилыми людьми", - сообщает ОБСЕ.

SMM Deputy Chief Monitor and team went back to Shyrokyne Fri; continued assessing humanitarian situation in the area pic.twitter.com/3mUp9iTFYJ — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) April 11, 2015

People lacking electricity, water, heating but they have some food & drink rain water. They pray for peace #Shyrokynepic.twitter.com/Zzy2UcRXEF — СММ ОБСЄ в Україні (@OSCE_SMM) April 11, 2015