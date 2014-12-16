На оккупированном Донбассе ухудшается гуманитарная ситуация, недовольство людей растет
Люди на оккупированных территориях требуют от боевиков справедливого распределения гуманитарной помощи.
На оккупированных боевикам территориях Донбасса продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В населенных пунктах, которые контролируются террористами, продолжает ухудшаться гуманитарная ситуация и растет недовольство людей действиями боевиков», - сказал он.
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«Мы уже неоднократно сообщали о протестах граждан, которые среди прочего требуют от боевиков справедливого распределения гуманитарной помощи», - напомнил спикер СНБО.
«Вчера в Горловке террористы пытались организовать выдачу людям сертификатов на получение помощи, в результате чего люди фактически взяли штурмом помещение местной администрации, в частности были выбиты стеклянные двери, несколько человек в результате давки получили травмы», - отметил Лысенко.