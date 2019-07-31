Убийца днепровских патрульных Пугачев решил оспорить свое пожизненное заключение (видео)

Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Александра Пугачева.

Убийца днепровских патрульных оспаривает пожизненное заключение.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор Александра Пугачева. Прокуроры уверены - подсудимый просто хочет затянуть процесс.

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Еще в апреле суд присяжных после двух с половиной лет заседаний признал бывшего бойца батальона "Торнадо" виновным в расстреле патрульных. Артема Кутушева и Ольгу Макаренко убили осенью 2016 года.