Россия передала Украине удерживаемого в оккупированном Крыму капитана судна

Мужу больше года не разрешали выезжать с полуострова.

Вечером пятницы, 14 июня, Россия передала капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого представителю уполномоченного по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаилу Халикову.

Об этом сообщает Администрация президента Украины.

Передача состоялась на контрольном пункте въезда/выезда "Каланчак".

"Мой представитель с соблюдения прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаил Халиков на КПВВ "Каланчак" забрал капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого. Сегодня "суд" постановил снять все ограничения в его передвижении. В мае прошлого года его и четырех членов экипажа задержали неподалеку мыса Тарханкут в Черном море. Пол года капитана удерживали под арестом, затем изменили меру пресечения на подписку о невыезде. Позже членов экипажа отпустили, а Виктор Новицкий оставался на полуострове на подписке о невыезде. Уже сейчас он вернулся на материковую Украину!", - написала в Facebook Уполномоченный Украины по правам человека Людмила Денисова.

Читайте такжеВ оккупированном Крыму освободили капитана украинского судна

Напомним, Виктора Новицкого задержали 4 мая 2018 года работники ФСБ РФ по факту якобы незаконной добычи биологических ресурсов. Против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершенная лицом с использованием служебного положения". Около полугода он содержался под стражей в Симферопольском СИЗО.

1 ноября 2018 года Виктору Новицкому была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, он жил в Симферополе в арендованной квартире.

14 июня состоялось заседание суда по делу Виктора Новицкого, было принято снять все ограничения на его передвижения.