Украинским врачам удалось попасть к Савченко

Украинским врачам удалось попасть к украинской летчице Надежде Савченко в Москве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в своем Twitter.

"Благодаря совместным усилиям, от Порошенко до нашего консула в Москве, украинские врачи уже с Надеждой", - говорится в сообщении.

Также, данную информацию собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил руководитель консульского отдела при посольстве Украины в РФ Геннадий Брескаленко.

«На данный момент вопрос решился, и наши врачи вошли в СИЗО «Матросская тишина», где начнут медицинский осмотр Надежды», - сказал Брескаленко.

Как сообщал УНИАН, украинские врачи с соответствующими разрешениями прибыли к СИЗО вчера, 13 марта, в 12.00 по киевскому времени, но до сегодняшнего дня не могли попасть к Савченко.

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Напомним, Савченко с 15 декабря 2014 голодала в знак протеста против незаконного заключения в России. В течение последних дней состояние ее здоровья ухудшилось.

5 марта в Федеральной службе исполнения наказаний России заявили, что Савченко не отказалась от голодовки, но согласилась пить куриный бульон для поддержания здоровья.

Адвокат Савченко Марк Фейгин ранее сообщил, что летчица выходит из голодовки по рекомендациям украинских врачей. Он сообщил, что адвокаты привезли Савченко специальное питание.