Фейгин пояснил, почему к Савченко не пускают украинских врачей

Такое мнение в эфире hromadske.tv высказал адвокат Савченко Марк Фейгин.

Как пояснил адвокат, уголовно-процессуальное законодательство России предусматривает, что если состояние здоровья обвиняемого, которого содержат в СИЗО, ухудшается настолько, что попадает под перечень заболеваний, которые несовместимы с содержанием под стражей, то мера пресечения должна быть изменена.

«А как думает следствие и те, кто заказывает это все - ага, приедут украинские врачи, с нашего разрешения, сделают вывод о каком-нибудь остром панкреатите, который есть в этом списке... И тогда, основываясь на этом, мы (защита) вправе ходатайствовать перед судом, напрямую обращаться в суд, и требовать изменить меру пресечения. Именно поэтому перед каждым заседанием тюремные врачи выдавали справку об удовлетворительном состоянии здоровья, чтобы защита не апеллировала к медицинским показателям», - рассказал защитник.

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Сегодня Надежда Савченко заявила, что если до конца недели к ней не допустят украинских врачей и не скорректируют выход из голодания, она снова начнет голодать. Савченко отметила, что тюремные врачи вводят новые и новые продукты, которые ей не всегда можно и от которых у нее начался острый панкреатит.