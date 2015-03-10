Бузина подтвердил, что уходит с поста шеф-редактора "Сегодня"

Как сообщил Бузина в комментарии ТСН.uа, сегодня он написал заявление об увольнении. Среди причин, которые побудили его к этому решению, Бузина назвал невозможность осуществлять реформы в редакции и немало заказных материалов, которые спускали "сверху".

"Я не был согласен с определенными принципами редакционной политики, с тем, что в редакци. без моего согласия сверху спускались заказные материалы. И я не видел каких-либо перспектив для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему", - сказал Бузина.

Читайте такжеБлагодаря Бузине в Украине могут принять закон о ксенофобииВ то же время СМИ со ссылкой на свои источники в холдинге "Сегодня Мультимедиа" сообщили, что Бузина никак не мог ужиться в коллективе и очень злился по этому поводу.