СМИ: Одиозный ксенофоб Бузина уволился с должности главреда газеты "Сегодня"

Эту информацию "Украинской правде" подтвердили источники в холдинге "Сегодня Мультимедиа".

По словам собеседников УП, Бузина "не нашел общего языка с коллективом".

Бузина был назначен шеф-редактором газеты "Сегодня" в январе 2015 года. С того времени из газеты уволились несколько журналистов.

Читайте такжеБлагодаря Бузине в Украине могут принять закон о ксенофобииОдиозный журналист известен своими провокационно украинофобскими заявлениями в СМИ и публичными скандалами.

Бузина является также автором скандальных книг "Воскрешение Малороссии", "Вурдалак Тарас Шевченко", "Верните женщинам гаремы" и других.

Бузина был кандидатом в народные депутаты Украины по мажоритарному киевскому городскому избирательному округу № 223 от партии "Русский блок".