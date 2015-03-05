В Одессе взорвали офис "Правого сектора"

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждения получила частная квартира, которая находится рядом с офисом, а также припаркованные возле дома машины. В этом и соседних зданиях выбиты стекла.

Перед тем активисты "Правого сектора" попытались "зачистить" нелегальное казино, которое расположено рядом с офисом, на углу Екатерининской и Дерибасовской улиц. Но в них начала стрелять охрана. Ее разоружили.

Потом приехал хозяин казино с неизвестными вооруженными людьми, которые начали бить активистов, после чего началась стрельба и в помещение пустили газ. В этот момент произошел взрыв в офисе "Правого сектора".

Активисты организации забаррикадировались на втором этаже казино, среди них есть тяжело раненые, многие из них отравились газом.

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"Наших ребят держат на 2-м этаже. Внизу вооруженная титушня. У наших тяжело раненные... И еще нам взорвали офис", - написала в Facebook пресс-секретарь одесского отделения ПС Варвара Черноиваненко.

Позже к казино приехала милиция и "Самооборона Одессы". Активисты "Правого сектора" покинули его в сопровождении членов "Самообороны Одессы" - под явное недовольство "титушек".

По материалам: Думская, Таймер,ТСН Видео: Hromadske.tv