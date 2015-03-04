Польша в 2014 году зарегистрировала рекордное количество заявок на работу для украинцев

Граждане Украины в прошлом году получили рекордные с момента введения упрощенной системы трудоустройства в Польше 373 тысячи заявок на работу, что на 155 тыс., или более чем на 70% больше, чем в 2013 году.

Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом свидетельствуют данные польского Министерства труда и социальной политики.

Украинцы получили 96% всех заявок для всех льготных категорий иностранцев, которые имеют право работать в Польше без официального разрешения 6 месяцев в году.

Больше всего заявок - почти 250 тыс. - оформлено украинцами для выполнения так называемых ”простых работ”, а среди сфер экономики - в сельском хозяйстве - почти 180 тыс.

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Почти 340 тыс. заявок оформлено на работу для граждан Украины сроком от 3 до 6 месяцев.

В прошлом году ежемесячно польские работодатели оформляли украинцам от 21,4 тыс. до 37,6 тыс. заявок на работу: меньше всего в январе, больше всего - в марте.

По данным польского министерства, в прошлом году польские работодатели также оформили для граждан Украины около 26 тыс. разрешений на работу, по которым можно работать в Польше дольше, чем 6 месяцев. По сравнению с 2013 годом, их количество возросло почти на 5,5 тыс., или на четверть.

Збигнев Ваффлард из компании East West Link, которая помогает трудоустройству украинцев в Польше, назвал УНИАН главной причиной резкого роста количества заявок на работу украинцев ситуацию в Украине.

”Это вызвано в первую очередь геополитической ситуацией в Украине. Все мы осознаем, какое это имеет влияние на отток кадров с украинского на польский рынок труда. Меньшее влияние тоже имеет экономическая конъюнктура в Польше. Такие секторы, как строительство, которое переживало последние годы кризис, начинает восстанавливаться и это влияет на трудоустройство рабочих из третьих стран”, - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что работники из Украины, как и ранее, компенсируют отток польских рабочих в другие страны Европейского Союза.

”Это, можно сказать, такой замкнутый круг, когда работники из Украины заменяют польских работников”, - отметил он.

Ваффлард также отметил, что на практике не все украинцы, для которых была зарегистрирована заявка на работу в Польше, действительно приезжают и работают здесь.

По неофициальным оценкам, окончательно трудоустраиваются в Польше 60-70% тех, кто получил заявку на работу.

Собеседник агентства также отметил, что украинцы в большинстве случаев зарабатывают так же, как и поляки, и минимальные ставки на ”простых работах” составляют 8-9 злотых в час, а квалифицированные работники получают от 10 до 30 злотых в час ($ 1 = 3,7 злотых).

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Как сообщал УНИАН, предыдущий рекорд по количеству зарегистрированных для украинцев заявок на работу был зафиксирован в 2011 году, когда им было зарегистрировано почти 240 тыс. заявок. В 2012 и 2013 годах польские работодатели уменьшали количество заявок на работу для граждан Украины.

Справка УНИАН. Польша ввела упрощенную систему трудоустройства для граждан ряда стран в июле 2007 года для того, чтобы компенсировать нехватку трудовых ресурсов, вызванную трудовой эмиграцией поляков в другие страны Европейского Союза.

Сейчас этой системой могут пользоваться также граждане России, Белоруссии, Грузии, Армении и Молдовы.

Украинцы традиционно составляют самую многочисленную группу среди иностранцев, которые живут, учатся и работают в Польше.