Лучшие начинки для блинов: традиционные и оригинальные

Начинок для блинов существует множество, как сладких так и соленых, все зависит от вкусовых предпочтений.

Вчера 4 марта началась масленичная неделя, а значит многие любители блинов зададутся вопросом начинки для этого лакомства. Начинок для блинов существует множество, как сладких так и соленых, все зависит от предпочтений. Но и среди них существуют как классические традиционные начинки, так и оригинальные.

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Начинка для блинов мясная:

Ингредиенты: мякоть говядины – 800 г, лук репчатый (крупный) – 2 шт., огурцы соленые (бочковые, средние) – 3 шт., сыр твердый тертый – 100 г, лавровый лист – 3 шт., перец черный горошком – 15 шт., тмин молотый – 1 ч. ложка, мускатный орех молотый – на кончике ножа, соль, черный молотый перец – по вкусу, масло растительное – для жарки лука.

Приготовление: говядину отварите до готовности в небольшом количестве воды с добавлением соли, лаврового листа и горошин черного перца. Лук нарежьте кубиками и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Соленые огурцы измельчите на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость.

Теплое (почти горячее) мясо пропустите через мясорубку, смешайте с луком, солеными огурцами, тертым сыром, тмином, мускатным орехом, приправьте по вкусу черным молотым перцем, попробуйте и при необходимости добавьте немного соли. Начините получившимся фаршем блины, сверните их конвертиками и слегка обжарьте на сливочном масле.

Начинка картофельная с грибами:

Ингредиенты: вешенки свежие – 500 г (или любые другие грибы), картофель (средний) – 8-10 шт., лук репчатый (крупный) – 2 шт., молоко – 300 мл (200 мл в пюре, 100 мл в грибы), масло сливочное – 50 г, майонез классический – 2-3 ст. ложки с горкой, соль, черный молотый перец – по вкусу, масло растительное – для жарки лука и грибов.

Приготовление: картофель почистите и поставьте варить. За это время переберите вешенки (мыть их не надо) и руками разорвите каждый гриб вдоль волокон на несколько частей. Лук нарежьте тонкими полукольцами и обжарьте на большой сковороде на хорошо разогретом растительном масле до ярко-золотистого цвета. Отодвиньте его в сторону и положите рядом грибы. Жарьте их около двух минут, затем смешайте с луком.

Дальше готовьте на сильном огне, постоянно помешивая, пока вешенки не станут почти хрустящими. Потом положите в зажарку майонез, перемешайте, влейте 100 мл молока, приправьте солью и черным молотым перцем, дайте закипеть, убавьте жар до минимума и томите еще 2-3 минуты.

Из сварившегося картофеля слейте воду, разомните его толкушкой, добавьте только что вскипевшее молоко и сливочное масло, взбейте пюре вилкой. Смешайте с вешенками в соусе, дайте постоять 5-7 минут и начините получившейся массой блины.

Начинка для блинов грибная с рисом:

Ингредиенты: шампиньоны свежие – 700 г, рис – 1 стакан (180 г), морковь (средняя) – 1 шт., лук репчатый (крупный) – 1 шт., майоран сушеный – 1 ч. ложка, соль, черный молотый перец – по вкусу, масло растительное – для жарки лука и моркови.

Приготовление: шампиньоны отварите в подсоленной воде (в течение 20 минут после закипания) и мелко порубите. Рис сварите до полной готовности и слейте воду, промывать его не надо. Лук нарежьте средними кубиками, морковь измельчите на крупной терке. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета, за 2 минуты до окончания процесса положите сушеный майоран. Смешайте все подготовленные ингредиенты, приправьте по вкусу солью и черным молотым перцем и начините получившейся массой блины.

Начинка луково-яичная:

Ингредиенты: лук зеленый – 300 г, яйца куриные – 10 шт., масло сливочное – 100 г, соль – по вкусу.

Приготовление: яйца отварите до состояния «почти вкрутую» и нарежьте маленькими кубиками, лук мелко нашинкуйте, масло растопите. Смешайте все ингредиенты, приправьте солью и начините блины.

Вариант рецепта: при желании в эту начинку для пикантности можно добавить свежий базилик, тмин или кориандр. Кроме того, вы можете смешать ее с отварным рисом или с вареным рыбным филе.

Начинка для блинов капустная:

Ингредиенты: капуста белокочанная – 500 г, яйца куриные – 5 шт., масло сливочное - 100 г, молоко – 500 мл, укроп свежий – 1 пучок (или 1-2 ч. ложки сушеного, или любоя другая зелень), соль, черный молотый перец – по вкусу.

Приготовление: капусту нашинкуйте, залейте молоком, немного посолите, доведите до кипения и варите на медленном огне в течение 10-15 минут. Яйца сварите вкрутую, очистите от скорлупы и разомните вилкой. Укроп мелко порубите. Сварившуюся капусту откиньте на дуршлаг (жидкость не выливайте – на ней можно приготовить соус) и хорошенько отожмите, сразу смешайте со сливочным маслом, яйцами и укропом. Приправьте солью и черным молотым перцем и начините блины.

А теперь рассмотрим сладкие начинки для блинов.

Начинка для блинов из творога:

Ингредиенты: творог (любой жирности) – 500 г, сметана (любой жирности) – 2-3 ст. ложки, сахарная пудра – по вкусу, цедра лимона – 1 ст. ложка.

Приготовление: разотрите творог с сахарной пудрой и лимонной цедрой, добавьте сметану, все тщательно вымешайте и начините получившейся массой блины.

Начинка для блинов с манго:

Ингредиенты: сыр сливочный – 300 г, манго – 2 шт., мята свежая – 5-6 листиков, ликер фруктовый (любой) – 1-2 ч. ложки.

Приготовление: сливочный сыр разотрите с мятой, манго очистите и нарежьте очень мелкими кубиками, смешайте ингредиенты, добавьте ликер и еще раз все перемешайте. При желании можете положить 2-3 чайных ложки сахарной пудры. Намажьте начинку на блины и сверните их трубочками.

Начинка из творога и изюма для блинов:

Ингредиенты: творог - 250 гр., сметана - 20 гр., изюм - 50 гр., лимоны - 30 гр., сахар - 60 гр.

Приготовление: выкладываем творог в глубокую емкость, добавляем сметану, растираем смесь вилкой. В отдельную мисочку выкладываем изюм, заливаем крутым кипятком и даем разбухнуть в течение 10-15 минут. Лимон промываем в горячей воде и 1/4 его часть (вместе с цедрой) натираем на терку или измельчаем с помощью блендера, добавляем сахар, перемешиваем. С изюма сливаем воду и добавляем его к творогу, сюда же выкладываем измельченный лимон с сахаром. Все ингредиенты перемешиваем.