"С г**ном смешают": на группу KAZKA набросились в сети из-за возможной поездки на Евровидение-2019

Пользователи соцсетей обвиняют группу в том, что их якобы "пропихивают" на Евровидение.

На группу KAZKA, которая после отказа MARUV и Freedom Jazz является следующим претендентом на Евровидение-2019, обрушился шквал критики в соцсетях.

Как известно, сейчас Общественное ведет переговоры с группой об их участии в конкурсе, однако пользователи соцсетей советуют коллективу не соглашаться.

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"Не нужно ехать на Евровидение, вас после этого возненавидят","Если всё что происходит это из-за вас, то надеюсь ваша карьера пойдёт на дно", "Море хейта на вас упадет", "Если согласитесь ехать - это будет позор вам!", "Пусть отказываются! Их не выбирали!", "Любой артист с чувством собственного достоинства, честью, совестью откажется в этой ситуации. Или Maruv или никто! Может поедет Никто!", "С г**ном смешают, даже и не думайте", - пишут в соцсетях.

Также пользователи обвиняют группу в том, что за них "заранее договорились" и "Нацотбор делался под KAZKA".

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"Ведь с самого начала отбор был под Казку, а потом вдруг победили "не те". Ну если таким образом победа, то вперед", "Ну всё, поедет наша жирная фиалка на Евровидение и даже в финал не выйдет. Ура, товарищи", "Фу, низко пали, папочка похлопотал для своих и выбил место для Евровидения. Низко, подло, грязно Я из Украины, но за вас болеть не буду", - пишут под постами группы.

Как сообщал УНИАН, в этом году в Национальном отборе на Евровидение победила певица MARUV. Однако общественный вещатель (НОТУ) и певица не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019. Тогда в НОТУ заявили, что будут вести переговоры с другими финалистами Нацотбора.

26 февраля группа Freedom Jazz, занявшая второе место на Нацотборе, отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ.