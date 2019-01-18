"Оголилась мадам": Лобода взбудоражила сеть откровенным нарядом

Лобода опубликовала фото в откровенном костюме, который едва прикрывает грудь.

Украинская певица Светлана Лобода, котороя в последние годы проживает и активно гастролирует в России, взбудоражила своих подписчиков откровенным образом.

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Певица в своем Instagram опубликовала фото со своего концерта. На нем Лобода танцует в откровенном костюме, который едва прикрывает грудь певицы.

Такой образ не смог оставить равнодушными её подписчиков, однако мнения разделились: одним костюм понравился, другие посчитали его пошлым.

"Светка, сиськи растеряешь!", "Оголилась мадам", "Космически красивая", "Надо прикрывать наготу", "Бомбически", "Не понимаю зачем вообще одежда", - пишут в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Лобода вслед за Лорак стала судьей российского шоу.