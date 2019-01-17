Какие знаки Зодиака станут богаче и успешнее в 2019 году - прогноз астрологов

О том, каким знакам Зодиака удастся быстро разбогатеть, а каким предстоит столкнуться с серьезными трудностями, рассказали астрологи.

2019 год пройдет под покровительством Желтой Земляной Свиньи. Этот символ откроет новые возможности некоторым знакам Зодиака, а другим, по словам астрологов, напротив, создаст трудности.

Астрологи рассказали, кому в 2019 году повезет больше всего, как избежать неприятностей и найти путь к богатству, передает SlovoFraza.

Кому удастся разбогатеть в 2019 году

По словам астрологов, самые высокие шансы на успех будут у Тельцов, Дев, Козерогов. Так как покровительствующая стихия года — Земля, у этих знаков появится много возможностей повысить доход, занять высокооплачиваемую должность, получить выгодное предложение, а возможно, и открыть собственный бизнес. Фактор удачи будет немаловажен: чтобы позитивные прогнозы сбылись, необходимо заметить выгодные возможности в потоке случайных событий, оказаться в нужном месте в нужное время, интуитивно отличить выгодные предложения от рискованных и опасных.

Представителям Огня также выпадет шанс улучшить свое материальное положение. Астрологи прогнозируют Овнам, Львам, Стрельцам успехи в карьере, хорошую прибыль и новые финансовые источники. Однако многие успехи в жизни огненных знаков будут зависеть от их отношений с окружающими. Земляная Свинья — символ дружелюбия, общительности, спокойствия, она не потерпит конфликтов и оттолкнет удачу от импульсивных людей, поэтому конфликты с близкими и коллегами могут пустить все планы под откос.

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Водным знакам Зодиака — Ракам, Скорпионам, Рыбам — 2019 год может принести много позитивных перемен и побед в деловой и финансовой сфере. Однако астрологи предупреждают: многие черты характера, присущие представителям Воды, противоречат энергетике Свиньи. Нерешительность, излишняя мечтательность, склонность откладывать дела на потом — все это может привести к тому, что эти знаки упустят выгодные возможности и не приблизятся к своим целям. Земляная Свинья — животное деятельное, активное, и именно эти качества в 2019 году подарят удачу.

Близнецам, Весам и Водолеям в 2019 году потребуется настойчивость и целеустремленность. Астрологи прогнозируют удачные перемены в работе и делах, но некоторые качества характера, которыми обладают представители воздушной стихии, могут воспрепятствовать успеху. Стихия Земли символизирует ответственность, подталкивает к планированию и постепенному достижению поставленных целей, а представители Воздуха больше склонны к импровизации, непоследовательности, работе «по вдохновению». В 2019 году этот метод будет менее продуктивным, чем обычно, и люди, которые будут следовать привычной для себя тактике, могут столкнуться с проблемами и в повседневной работе, и в более глобальных задачах, что приведет к убыткам.

Ранее астролог Павел Глоба рассказал, кому в следующем году судьба приготовила незабываемые перемены и судьбоносные свершения.