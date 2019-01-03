Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом (фото)
Примадонна российской эстрады, певица Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год.
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Так, в сети появилось фото новогоднего застолья, на котором запечатлены Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой Мариной.
Примадонна появилась в кадре в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами и бледно-розовой кофте оверсайз. Она отлично выглядит на свои 69 лет.
"Алла Борисовна с каждым днём хорошеет", "Хороша бабушка", "Какие все красивые", "Крутые", - пишут в комментариях под фото.
Ранее певица Алла Пугачева в соцсети поздравила своих подписчиков с Новым годом. "Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала она.