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Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом (фото)

13:54, 03 января 2019
Общество
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Пугачева появилась в неожиданном образе / фото instagram.com/marinayudashkina

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Так, в сети появилось фото новогоднего застолья, на котором запечатлены Пугачева со своим мужем Максимом Галкиным, певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой Мариной. 

Примадонна появилась в кадре в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами и бледно-розовой кофте оверсайз. Она отлично выглядит на свои 69 лет.

"Алла Борисовна с каждым днём хорошеет", "Хороша бабушка", "Какие все красивые", "Крутые", - пишут в комментариях под фото.

Ранее певица Алла Пугачева в соцсети поздравила своих подписчиков с Новым годом. "Дедушка Мороз, избавь нас от войн и вранья, от греховной гордыни и ложных амбиций", - написала она.

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Теги: #фото#Алла Пугачева