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Послание Путину: Алла Пугачева попросила Деда Мороза избавить Россию от войн и вранья

14:19, 31 декабря 2018
Мир
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Многие поклонники Аллы Пугачевой расценили сообщение, как прямое послание Путину / instagram.com

«Дедушка Мороз,избавь нас от войн и вранья,от греховной гордыни и ложных амбиций», — написала Пугачева.

Она также добавила, что жители России хотят жить под «мирным небом».

Многие поклонники Аллы Пугачевой расценили сообщение, как прямое послание Путину.

Ранее сообщалось, что «отвязные танцы» 69-летней Пугачевой в мини-юбке впечатлили фанатов.

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Теги: #Пугачева