Послание Путину: Алла Пугачева попросила Деда Мороза избавить Россию от войн и вранья
14:19, 31 декабря 2018Мир
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Она также добавила, что жители России хотят жить под «мирным небом».
Многие поклонники Аллы Пугачевой расценили сообщение, как прямое послание Путину / instagram.com
Певица Алла Пугачева в инстаграме поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом.
«Дедушка Мороз,избавь нас от войн и вранья,от греховной гордыни и ложных амбиций», — написала Пугачева.
Она также добавила, что жители России хотят жить под «мирным небом».
Многие поклонники Аллы Пугачевой расценили сообщение, как прямое послание Путину.
Ранее сообщалось, что «отвязные танцы» 69-летней Пугачевой в мини-юбке впечатлили фанатов.
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