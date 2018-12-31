Послание Путину: Алла Пугачева попросила Деда Мороза избавить Россию от войн и вранья

Она также добавила, что жители России хотят жить под «мирным небом».

Певица Алла Пугачева в инстаграме поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом. «Дедушка Мороз,избавь нас от войн и вранья,от греховной гордыни и ложных амбиций», — написала Пугачева. Она также добавила, что жители России хотят жить под «мирным небом». Многие поклонники Аллы Пугачевой расценили сообщение, как прямое послание Путину. Ранее сообщалось, что «отвязные танцы» 69-летней Пугачевой в мини-юбке впечатлили фанатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter