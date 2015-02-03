Донецкий оперный театр: на улицах города танки, но шоу должно продолжаться - The Guardian

В статье Шона Уокера под названием «Донецкий оперный театр: на улицах города танки, но шоу должно продолжаться», опубликованной в британской газете The Guardian, пишется о том, что сейчас уже каждый житель Донецка, от ребенка до пенсионера, может отличить по звуку снаряд, который только что был выпущен, и снаряд, который должен приземлиться, или определить по яме на месте взрыва, был ли это минометный обстрел, либо упала ракета с «Града». В донецкой опере, однако, людям предлагают абсолютно другой набор звуков, чтобы стимулировать органы чувств: Верди или Пуччини; Штраус или Бизе.

В городе, где вооруженные люди в камуфляжной форме ездят по центральной улице на танках, больше половины его жителей уехали, а большинство магазинов и ресторанов закрыты, казалось бы, люди вряд ли будут думать об опере. Но как не удивительно, и несмотря на все проблемы, городской оперный театр продолжает работать, хотя вся труппа месяцами не получает зарплату, все четыре дирижера уехали из города, а певцы рискуют каждый раз, когда ездят на работу. Это рискованно, однако, они утверждают, что это того стоит.

«Даже если люди не приходят, они знают, что театр открыт, и это само по себе очень сильно их поддерживает: так жизнь кажется более нормальной», – сказал баритон Сергей Дубницкий, который в прошлое воскресенье исполнил главную партию в «Летучей мыши», комедийной оперетте Иоганна Штрауса об ошибочном установлении личностей. Кроме того, что он исполняет главные партии, он также научился дирижировать и возьмет на себя функции дирижера на этих выходных во время «Травиаты».

«Всякий раз, когда ты выступаешь, со сцены можно почувствовать, какую связь ты устанавливаешь с аудиторией, увлечены ли зрители спектаклем. Конечно, есть произведения, которые воспринимаются лучше или хуже, чем другие, но в целом стало намного легче устанавливать контакт, люди гораздо более вовлечены в происходящее на сцене».

Это может показаться странным, что зрители подпевают, слушая оперный фарс, когда всего в нескольких километрах находятся линии фронта, но, кажется, они искренне радуются, когда певцы прыгают по сцене во время «Летучей мыши». Артисты излучают беззаботность и невинность – то, чего в Донецке сейчас очень не хватает.

«Когда вокруг все так безобразно, вы начинаете дорожить красотой еще больше», – говорит Галина, 42-летняя медсестра, которая привела двух своих детей в театр, чтобы подбодрить их.

Впечатляющее здание театра, построенное в неоклассическом стиле в сталинскую эпоху на главной улице Донецка, было открыто для зрителей в апреле 1941 г., за несколько месяцев до нацистской оккупации Сталино, как раньше назывался город. Зрительный зал на 960 мест выглядит очень величественно; в изыскано украшенных фойе есть бюсты великих российского и украинского писателей Александра Пушкина и Тараса Шевченко.

Пока еще не один из работников театра не попал в список из более чем 5 тысяч жертв конфликта между местными сепаратистами, которых поддерживает Россия, и украинскими войсками. Но боевые действия все же коснулись труппы. В минувшие выходные во время обстрела была сильно повреждена квартира одного из ведущих солистов. В сентябре в складское помещение театра, которое находится на окраине города, попал снаряд. Сценические декорации для ряда спектаклей, в том числе для «Летучего голландца», являющегося визитной карточкой театра, были уничтожены.

Перед открытием нового сезона в октябре Василий Рябенький, который управлял театром более 20 лет, собрал коллектив и спросил, смогут ли они продолжать выступать. Все сказали, что им следует это делать, и договорились показать зрителям «Летучую мышь» 4 октября.

«Билеты раздавали бесплатно, сотни людей стояли в очереди», – сказала заместитель директора Наталья Ковалева. «Люди были расстроены тем, что не помогли попасть внутрь». В итоге, зрители разместились на ступеньках, возле кулис, мы заполнили зал до предела. Две пожилые женщины в слезах стали на колени и начали целовать ему руки в знак благодарности за то, что он открыл сезон».

Три дня спустя 55-летний Рябенький умер от сердечного приступа. Его коллеги убеждены, что это случилось из-за стресса, который он пережил, пытаясь продолжать работу театра в таких тяжелых условиях. Ему на замену пришел директор местного музея, и все остальные участники коллектива решили, что они должны продолжать сезон.

По причинам безопасности спектакли проходят только в дневное время и только в выходные дни. В минувшие выходные оперу «Богема» пришлось отменить, поскольку суббота была объявлена днем траура в связи с тем, что за два дня до этого в результате минометного обстрела в Донецке на троллейбусной остановке погибло восемь человек.

«Летучую мышь» в воскресенье также могли отменить из-за того, что во время минометного обстрела была повреждена местная электростанция, и в опере не стало электричества за час до начала представления в 14:00. Но в 14:29 под звук артиллерии где-то вдалеке свет снова зажегся в здании оперы, и около 200 человек, ожидавших снаружи, радостно воскликнули. За 15 минут актеры разогрелись, надели костюмы, сделали макияж, и представление началось.

«Было несколько случаев, когда обстрел велся недалеко от центра города, и тогда нам приходилось отводить всех в бомбоубежище в подвале», – сказал Игорь Иванов, заместитель директора театра. «Но этого никогда не происходило во время спектаклей – все слишком сильно увлечены музыкой».

На самом деле, музыка – это не только бальзам для души, но также способ отвлечься от бесконечного грохота артиллерии.

«Дома стены постоянно дрожат», – говорит 80-летняя Лидия Качалова, которая работает в театре с 1958 г., сначала она была солисткой, а сейчас является помощником режиссера.

Она живет недалеко от донецкого железнодорожного вокзала – этот район очень сильно обстреливали в последние месяцы, – но она отказывается покидать город, хотя большая часть ее семьи уехала в западную Украину.

«Моя жизнь здесь, моя квартира здесь, могила моего мужа здесь. Как я могу покинуть место, где похоронен мой муж? Мой сын звонит мне и говорит, чтобы я приехала к нему. Но я не собираюсь бросать свою собственную квартиру. Я просто включаю хорошую музыку, делаю звук погромче и думаю о чем-то хорошем».

Дубницкий думал о том, чтобы уехать, много раз. «Может быть, это звучит претенциозно, но я думаю, что у нас есть определенные моральные обязательства, и поэтому мы должны остаться», – сказал он. «Нам нужно думать о наших постановках, наших зрителях и нашем городе. Раны можно вылечить с помощью лекарств, но искусство – это лекарство для души».

Анна Нетребко, русская оперная певица, вызвала политические волнения, когда в декабре пожертвовала театру 1 млн. рублей, так как она передала деньги через лидеров сепаратистов, а затем сфотографировалась с флагом Новороссии, самопровозглашенной политической организации, охватывающей большую часть восточной Украины.

Нетребко сказала, что когда узнала, что это был за флаг, уже было слишком поздно, но это не помогло ей избежать критики, и к ней подошел человек, размахивающий украинским флагом, когда она купалась в аплодисментах зрителей, кланяясь им, в Метрополитен-опере в Нью-Йорке в пятницу.

Но в Донецке были благодарны за деньги, доставленные в театр в мешке. Всем, от директора до уборщицы, раздали по 3 тыс. рублей в качестве единовременной выплаты, по словам Ковалевой, а остаток денег использовали на лекарства.

Артисты только раз за последние полгода получили заработную плату, и то меньше, чем обычно, поэтому эти деньги были очень необходимы. Другие предлагали пожертвования, но театр не может их принять, поскольку, как и все остальное в Донецке, у него нет доступа к банковскому счету. Многие уже не в состоянии платить за удовлетворение основных потребностей, но продолжают выступать.

Внутри самой труппы люди стараются не говорить о политике, но ясно, что и здесь тоже есть разногласия. Один из ведущих сопрано ездил в Киев в ноябре, чтобы получить награду от президента Петра Порошенко, в то время как другая группа певцов выступила в госпитале перед ранеными боевиками в прошлый четверг, пожелав им скорейшего выздоровления и призывая их к победе.

«Я не знаю, кто прав, а кто виноват, наверное, это известно одному Богу. Все, что я знаю, так это то, что такого не должно происходить», – сказала Качалова, покачав головой. «У всех вроде бы есть мозги, все, как кажется, имеют образование, и все взрослые люди. В чем же тогда проблема? Как они могут позволять такому происходить?».

Она справляется с этим сумасшествием с помощью музыки: «Вы выходите из дома утром, земля покрыта льдом, в лицо дует ветер, идет снег, и повсюду слышен грохот взрывов. Что может быть лучше, чем просто идти, напевая мелодию Штрауса?».