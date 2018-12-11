Кровавая авария в Харькове: по делу Зайцевой стали известны результаты новой экспертизы на опиаты

В Киевском райсуде проходит очередное заседание о резонансной аварии.

Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы в отношении обвиняемой Елены Зайцевой.

Об этом в Киевском райсуде Харькова сообщила адвокат потерпевших Лариса Матвеева, передает "Медиапорт".

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Она успела ознакомиться с результатами экспертизы и процитировала итоговый вывод: "Учитывая данные, представленные в материалах дела, достоверно ответить на вопрос, находилась ли Зайцева Е. О. в момент ДТП 18.10.17 года около 20:43 в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических или других одурманивающих средств, не является возможным из-за отсутствия количества определенного содержимого кодеина или фенобарбитала в моче гражданки Зайцевой, что является базовым критерием установления как самого факта, так и степени опьянения какого-либо генеза".

Результаты экспертизы в суде сегодня не огласили. В заседании объявили перерыв до 19 декабря из-за неявки защитника Дронова Сергея Перепелицы. Он на больничном.

Представители обвинения получат выводы экспертизы сегодня и только после того, как их изучат, смогут ответить на вопросы журналистов, сказал прокурор Игорь Омельченко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.