Нарколог не выезжала: СМИ узнали о неожиданном повороте в деле Зайцевой (видео)

Нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, исчез.

В Харькове 2 октября состоялся суд по делу о кровавом ДТП на Сумской с шестью жертвами.

Во время судебного заседания стало известно, что пропавшая врач-нарколог Елена Федирко не выезжала на временно оккупированную территорию, как ранее заявляли адвокат Зайцевой и полиция, передают "Факты".

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Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный сигнал светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже нарколог, который проводил осмотр Зайцевой после аварии, скрылся.