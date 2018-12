Возле представительства ЕС в Киеве состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных и пленных (фоторепортаж)

По данным правозащитной инициативы Let My People Go, Россия удерживает по политическим мотивам 70 украинцев.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter