Возле представительства ЕС в Киеве состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных и пленных (фоторепортаж)

По данным правозащитной инициативы Let My People Go, Россия удерживает по политическим мотивам 70 украинцев.

Возле представительства Европейского союза в Киеве состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных и пленных, которых удерживают на оккупированных территориях Донбасса, в анексованом Крыму и в России.

Активисты выстроились на лестнице посольства с фотографиями Олега Сенцова, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Александра Коринькова, Владимира Балуха, Сергея Глондара, Станислава Асеева, захваченных в конце ноября украинских моряков и других. Об этом сообщает "Радио свобода".

По данным правозащитной инициативы Let My People Go, Россия удерживает по политическим мотивам 70 украинцев. В это число не включены 24 украинские моряки, которые сейчас находятся в московских СИЗО.

Читайте такжеВ Днепре сегодня пройдет акция в поддержку военнопленных украинцев

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение к Керченскому проливу украинскому буксиру «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч.3 ст.322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».