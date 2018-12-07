В Одессе суд продлил арест директору лагеря "Виктория", в котором при пожаре погибло трое детей

Саркисян будет находиться в СИЗО до 7 февраля 2019 года.

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Петросу Саркисяну – бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

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Как передает корреспондент УНИАН, 7 декабря суд рассмотрел ходатайство о продлении содержания под стражей в отношении директора «Виктории».

В частности, сторона обвинения – прокурор Оксана Моско – заявила о необходимости продления обвиняемому срока содержания в СИЗО. Сторона защиты, в свою очередь, возражала и настаивала на более мягкой мере пресечения.

По результатам заседания суд продлил обвиняемому срок содержания под стражей еще на два месяца, то есть до 7 февраля 2019 года.

В ходе заседания против пребывания Саркисяна в СИЗО выступила, в том числе адвокат потерпевшей стороны Оксана Муравская, заявив, что в данном случае можно ограничиться круглосуточным домашним арестом и ношением электронного браслета. Аналогичную точку зрения высказали отцы погибших девочек Сони Мазур и Анастасии Кулинич, а отец третьей погибшей – Снежаны Арпентий был против.

Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории лагеря «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. 24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией «Виктории». В конце октября этому же директору частной компании было объявлено подозрение в присвоении 1,7 млн грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию лагеря.

29 ноября исполнительный комитет Одесского городского совета принял решение о передаче «Виктории» под размещение военнослужащих, а 6 декабря Киевский райсуд снял арест с каменных зданий лагеря.