Через год после пожара в детском лагере в Одессе нашли останки тел детей (видео)

На пепелище лагеря полицейские возобновили следственные действия.

На пепелище одесского лагеря "Виктория", где год назад в пожаре погибли три девочки, возобновили следственные действия.

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Как сообщает ТСН, полиция должна идентифицировать, а впоследствии и похоронить останки сгоревших тел, которые месяц назад нашли независимые эксперты. Родители погибших считают это халатностью, поскольку сделать все это правоохранители должны были сразу после трагедии. Поэтому требуют, чтобы дело передали в столицу, а виновных в его саботаже наказали.

Никто не ответил за то, что вожатых было недостаточно, а детей поселили в деревянные корпуса, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности. Однако больше всего родителей шокировало, что останки погибших год пролежали под открытым небом.

"Наступает момент, когда в голове звучит только одна фраза: "Достало!". Вот сегодня такой момент. То есть прошел ровно год. Буквально через три недели после начала расследования нам уже было понятно, что никто толком ничего расследовать не будет. Расследование было формальным", - говорит член родительского комитета Глеб Егоров.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе сгорело двухэтажное деревянное здание. В результате чего погибло трое детей. Еще двое попали в больницу. Как заявлял генпрокурор Юрий Луценко, к ответственности привлекаются заместитель мэра, которая должна была следить за техническим состоянием объектов, директор лагеря, сотрудница, которая отвечала за пожарное состояние, а также руководитель отдела ГСЧС и инспектор, который проводил проверку. 24 апреля суд вынес первый судебный приговор в деле по пожаре в детском лагере "Виктория". Воспитательницу заведения, которая отвечала за противопожарную безопасность, приговорили к трем годам заключения условно.