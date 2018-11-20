В Москве простились с известным певцом - звездой 90-х (фото, видео)
13:34, 20 ноября 2018Общество
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На Троекуровском кладбище состоялись похороны Евгения Осина. Тело артиста было найдено 17 ноября.
Сегодня прощаются с Осиным / фото starhit.ru
20 ноября состоялось прощание с кумиром 90-х Евгением Осиным. Поминальная служба была организована в ритуальном зале Троекуровского кладбища в Москве.
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"Мы с семьей Жени Осина согласовали окончательную дату и время прощания с ним. Оно состоится 20.11.2018 года, на Троекуровском кладбище в ритуальном зале в 13:00", - написал в Instagram музыкальный продюсер Андрей Разин.
Дочь Осина также посетила церемонию прощания. Наследница музыканта призналась, что до сих пор не может поверить в трагедию.
Как сообщали СМИ, советский и российский певец Евгений Осин умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.
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