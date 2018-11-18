"Умер в одиночестве": появились подробности последних дней звезды 90-х Евгения Осина

Евгений Осин очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени и нервное истощение.

У певца Евгения Осина был цирроз печени и нервное истощение, он очень плохо себя чувствовал.

Об этом рассказал РИА Новости продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.

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"Женя очень плохо себя чувствовал, у него был цирроз печени, нервное истощение. Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги, месяц назад он лежал в клинике. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", — заявил Разин.

"Когда мы с Женей начинали работать ещё 30 лет назад, он был весёлый хороший парень. Никогда не злоупотреблял ничем, мы подумать не могли, что такой может быть печальный конец", — добавил продюсер.

По информации Telegram-канала Mash певец Евгений Осин ушел из жизни в результате остановки сердца.

Осин в конце 1980-х годов записал несколько песен в составе группы "Браво", после чего работал сольно. Наиболее известная песня артиста — "Плачет девушка в автомате".

Как сообщалось, советский и российский певец Евгений Осин 17 ноября умер у себя дома в Москве в возрасте 54 лет.