Западные платежные системы отключают аккаунты пользователей в аннексированном Крыму
08:36, 21 января 2015Общество
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Британская платежная система Skrill разослала своим клиентам, зарегистрированным на территории Крыма, письма с уведомлением о том, что в связи с финансовыми санкциями, обслуживание крымских аккаунтов приостанавливается и они автоматически закрываются.
REUTERS
Об этом сообщает Крым.Реалии.
«В связи с наложенными финансовыми санкциями, мы больше не в состоянии предлагать наши услуги для клиентов, проживающих в Крыму. Таким образом, мы с сожалением сообщаем вам, что ваша учетная запись была закрыта, в соответствии с разделом 17.4 из Правил и Условий», – говорится в сообщении.
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Ранее, 18 декабря, Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций в отношении Крыма. 19 декабря президент США Барак Обама подписал указ, которым вводятся новые санкции в отношении Крыма.
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