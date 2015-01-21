Западные платежные системы отключают аккаунты пользователей в аннексированном Крыму

Об этом сообщает Крым.Реалии.

«В связи с наложенными финансовыми санкциями, мы больше не в состоянии предлагать наши услуги для клиентов, проживающих в Крыму. Таким образом, мы с сожалением сообщаем вам, что ваша учетная запись была закрыта, в соответствии с разделом 17.4 из Правил и Условий», – говорится в сообщении.

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Ранее, 18 декабря, Евросоюз одобрил новый пакет экономических санкций в отношении Крыма. 19 декабря президент США Барак Обама подписал указ, которым вводятся новые санкции в отношении Крыма.