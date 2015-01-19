В Харькове произошел взрыв возле Московского райсуда, пострадали 12 человек (фото)

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокураторы Харьковской области Вита Дубовик.

По ее сведениям, госпитализированы 6 человек, среди них есть люди с тяжелыми травмами, еще шестеро в настоящее время не госпитализированы, у них нетяжелые травмы.

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Дубовик уточнила, что информация о взрыве поступила в 18:50. Взрыв произошел в нескольких метрах от забора территории суда.

Пользователи соцсетей сообщают, что сегодня, 19 января, в Московском райсуде Харькова проходило очередное слушание дела активиста Михаила Соколова, который обвиняется в незаконном хранении оружия. Судебные заседания по его делу, как правило, пикетируются общественными активистами и активистами «Правого сектора».