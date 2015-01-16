В центре Одессы прогремел новый взрыв

Как сообщает Думская, взрывное устройство сработало у отделения «Диамантбанка» в переулке Нечипуренко (Троицкая, 54).

Взрыв произошел у окна начальника отделения банка.

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В этом и соседних домах выбиты стекла. Пострадавших, по предварительным данным милиции, нет.

В том же здании, через арку, располагается один из центров сбора помощи для бойцов АТО — организация «Мы с армией».