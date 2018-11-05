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Больше не скрывает: Лобода показала подарок от солиста Rammstein

12:13, 05 ноября 2018
Общество
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Лобода показала брошь Тилля / фото instagram.com/lobodaofficial

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В Instagram певица поделилась видео, на котором показала старшую дочь Еву. На шее у Евы висит такое же украшение, которое носит Линдеманн.

На это сразу же обратили внимание подписчики, которые посчитали, что это подарок музыканта дочке Лободы.

instagram.com/lindemann.till
instagram.com/lindemann.till

"Брошь, которую носил Тиллль, теперь носит Ева", "Вы заметили брошку Тилля на её шее?", "А на шее у Евы муха, которая была на шее у Тилля. Посмотрите фото из других источников", "Где Тилль такую висюльку купил? Такую же хочу", - спрашивают в сети. Сама певица лишь одной скобкой- улыбкой отреагировала на догадки фанатов.

Ранее сообщалось, что лидер Rammstein Линдеманн лично забрал Лободу из больницы.

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Теги: #Светлана Лобода#Тилль Линдеманн