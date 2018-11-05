Больше не скрывает: Лобода показала подарок от солиста Rammstein

Украшение Линдеманн подарил старшей дочери Лободы - Еве.

Украинская певица Светлана Лобода вновь заинтриговала сеть отношениями с лидером немецкой рок-группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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В Instagram певица поделилась видео, на котором показала старшую дочь Еву. На шее у Евы висит такое же украшение, которое носит Линдеманн.

На это сразу же обратили внимание подписчики, которые посчитали, что это подарок музыканта дочке Лободы.

"Брошь, которую носил Тиллль, теперь носит Ева", "Вы заметили брошку Тилля на её шее?", "А на шее у Евы муха, которая была на шее у Тилля. Посмотрите фото из других источников", "Где Тилль такую висюльку купил? Такую же хочу", - спрашивают в сети. Сама певица лишь одной скобкой- улыбкой отреагировала на догадки фанатов.

Ранее сообщалось, что лидер Rammstein Линдеманн лично забрал Лободу из больницы.