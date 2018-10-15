Актера программы "Городок" срочно госпитализировали - СМИ
11:06, 15 октября 2018Общество
5388 0
По информации росСМИ, Стоянова срочно готовят к операции. Другие подробности пока неизвестны.
Стоянова госпитализировали / фото УНИАН
Российский актер, режиссер и продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов был экстренно госпитализирован.
Читайте такжеШварценеггер в Киеве: Сеть наводнили фотожабы с "железным Арни" в украинской столице
Его увезли в одну из больниц Москвы, говорится в сообщении Телеграмм-канала 112.
"Сейчас артист находится в отделении челюстно - лицевой хирургии, его готовят к операции", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в августе в Одессе скончался известный сценарист Александр Завелион. Он был соавтором телепрограммы «Городок», автором многих юморин, Юмористической карты Одессы и многих других проектов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter