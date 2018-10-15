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Актера программы "Городок" срочно госпитализировали - СМИ

11:06, 15 октября 2018
Общество
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Стоянова госпитализировали / фото УНИАН

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Его увезли в одну из больниц Москвы, говорится в сообщении Телеграмм-канала 112.

"Сейчас артист находится в отделении челюстно - лицевой хирургии, его готовят к операции", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в августе в Одессе скончался известный сценарист Александр Завелион. Он был соавтором телепрограммы «Городок», автором многих юморин, Юмористической карты Одессы и многих других проектов.

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Теги: #актер#Юрий Стоянов