Актера программы "Городок" срочно госпитализировали - СМИ

По информации росСМИ, Стоянова срочно готовят к операции. Другие подробности пока неизвестны.

Российский актер, режиссер и продюсер программы "Городок" Юрий Стоянов был экстренно госпитализирован. Читайте такжеШварценеггер в Киеве: Сеть наводнили фотожабы с "железным Арни" в украинской столице Его увезли в одну из больниц Москвы, говорится в сообщении Телеграмм-канала 112. "Сейчас артист находится в отделении челюстно - лицевой хирургии, его готовят к операции", - говорится в сообщении. Как сообщал УНИАН, в августе в Одессе скончался известный сценарист Александр Завелион. Он был соавтором телепрограммы «Городок», автором многих юморин, Юмористической карты Одессы и многих других проектов.

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