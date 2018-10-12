Найдена предсмертная записка покончившего с собой актера из сериала "Глухарь"

Михаила Фатеева из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика. 11 октября он повесился в СИЗО.

Обвиненный в педофилии актер сериала "Глухарь" Михаил Фатеев оставил предсмертную записку.

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Ее текст опубликовал телеграмм-канал 112. Сохранена орфография и пунктуация автора.

"В моей смерти соседа а так же сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. написано без физического и психологического давления", - говорится в ней..

Напомним, 11 октября днем Фатеев наложил на себя руки, пока сокамерник Павел спал. Ненасильственный характер смерти подтверждают записи с камер видеонаблюдения, установленных в камере.