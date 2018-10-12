цей матеріал доступний українською

Найдена предсмертная записка покончившего с собой актера из сериала "Глухарь"

09:48, 12 октября 2018
Общество
5958 0
Фатеев повесился в СИЗО / фото kino-teatr.ru

Читайте такжеАктера из сериала "Глухарь" задержали в России за совращение 14-летного мальчика

Ее текст опубликовал телеграмм-канал 112. Сохранена орфография и пунктуация автора.

"В моей смерти соседа а так же сотрудников и администрацию, психолога прошу не винить, ухожу добровольно. написано без физического и психологического давления", - говорится в ней..

Напомним, 11 октября днем Фатеев наложил на себя руки, пока сокамерник Павел спал. Ненасильственный характер смерти подтверждают записи с камер видеонаблюдения, установленных в камере.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #смерть#актер#СИЗО