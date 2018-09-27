"Ты просто богиня": Надя Дорофеева показала новый образ

Певица опубликовала фото в сером костюме в спортивном стиле, который оценили поклонники. Также Надя надела бейсболку.

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