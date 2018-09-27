цей матеріал доступний українською

"Ты просто богиня": Надя Дорофеева показала новый образ

10:10, 27 сентября 2018
Общество
4337 0
Надя Дорофеева показала новый образ / instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте также"Убийственно красива": Настя Каменских очаровала фанатов новым образом

В своем Instagram певица опубликовала фото в сером костюме в спортивном стиле, который оценили поклонники. Также Надя надела бейсболку.

"Вау, классный стиль", "Ты просто богиня в этом костюме", "Очень крутой костюм", "Шикарная Надя и шикарная одежда", - пишут в сети.

Ранее Надя Дорофеева в купальнике показала соблазнительную фигуру.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева