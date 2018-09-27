"Ты просто богиня": Надя Дорофеева показала новый образ
10:10, 27 сентября 2018Общество
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Певица опубликовала фото в сером костюме в спортивном стиле, который оценили поклонники. Также Надя надела бейсболку.
Надя Дорофеева показала новый образ / instagram.com/nadyadorofeeva
Украинская исполнительница, участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала подписчиков новым стильным образом.
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В своем Instagram певица опубликовала фото в сером костюме в спортивном стиле, который оценили поклонники. Также Надя надела бейсболку.
"Вау, классный стиль", "Ты просто богиня в этом костюме", "Очень крутой костюм", "Шикарная Надя и шикарная одежда", - пишут в сети.
Ранее Надя Дорофеева в купальнике показала соблазнительную фигуру.
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