Надя Дорофеева в купальнике показала соблазнительную фигуру (фото)

На снимке, который певица разместила в историях Instagram, она позирует в стильном черном купальнике.

Известная украинская певица, солистка групы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото в купальнике. Читайте такжеНадя Дорофеева показала интимные тату (видео) На снимке, который певица разместила в историях Instagram, она позирует в стильном слитном черном купальнике. Ранее Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте.

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