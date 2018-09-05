Надя Дорофеева в купальнике показала соблазнительную фигуру (фото)
15:26, 05 сентября 2018Общество
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На снимке, который певица разместила в историях Instagram, она позирует в стильном черном купальнике.
Дорофеева похвасталась фигурой / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская певица, солистка групы "Время и Стекло" Надя Дорофеева порадовала фанатов очередным фото в купальнике.
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На снимке, который певица разместила в историях Instagram, она позирует в стильном слитном черном купальнике.
Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva
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