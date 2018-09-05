цей матеріал доступний українською

Надя Дорофеева в купальнике показала соблазнительную фигуру (фото)

15:26, 05 сентября 2018
Общество
3181 0
Дорофеева похвасталась фигурой / фото instagram.com/nadyadorofeeva

Читайте такжеНадя Дорофеева показала интимные тату (видео)

На снимке, который певица разместила в историях Instagram, она позирует в стильном слитном черном купальнике.

Надя Дорофеева в купальнике / instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее Настя Каменских показала грудь в наряде с откровенным декольте.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Надя Дорофеева