Фильм "Волк с Уолл-стрит" стал лидером по числу нелегальных загрузок

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety. В течение года "Волка с Уолл-стрит" скачали из интернета более 30 млн пользователей.

В пятерку самых скачиваемых фильмов также вошли "Холодное сердце", "Робокоп", "Гравитация" и "Хоббит: Пустошь Смога".