Фильм "Волк с Уолл-стрит" стал лидером по числу нелегальных загрузок
12:52, 29 декабря 2014Общество
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Фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" с Леонардо Дикаприо в главной роли стал в этом году самым интересным среди пользователей интернета, которые скачивают нелегальные копии фильмов онлайн.
В течение года "Волка с Уолл-стрит" скачали из интернета более 30 млн пользователей / uatv.tv
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Variety. В течение года "Волка с Уолл-стрит" скачали из интернета более 30 млн пользователей.
В пятерку самых скачиваемых фильмов также вошли "Холодное сердце", "Робокоп", "Гравитация" и "Хоббит: Пустошь Смога".
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