Магнитные бури не утихнут еще несколько дней: ученые обновили прогноз (график)

На Солнце произошел выброс корональной массы.

Магнитная буря ожидается на Земле в начале июля. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

26 июня на Солнце произошел корональный выброс массы, который достигнет нашей планеты сегодня. Из-за этого 1 июля магнитная буря достигнет уровня G2.

Не лучше ситуация будет и завтра. По прогнозу, 2 июля на нашу планету начнет влиять корональный выброс, который произошел 27 июня. Это еще больше усилить и без того повышенную геомагнитную активность.

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В целом, в ближайшие дни ожидаются активные условия с периодическими магнитными бурями уровня G2. Только к 3 числу ситуация начнет улучшаться.

Магнитные бури G2 - чем они опасны и как защитить организм

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными и могут влиять на самочувствие человека. В такие периоды возможны головные боли, усталость, перепады давления, нарушение сна и повышенная раздражительность. Особенно чувствительны к геомагнитным колебаниям люди с хроническими заболеваниями сердца и сосудов. Чтобы снизить влияние бури, обычно советуют пить больше воды, избегать стресса и тяжелых нагрузок, больше отдыхать и не злоупотреблять кофеином и алкоголем. Также полезны прогулки на свежем воздухе и нормальный режим сна.

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